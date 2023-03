Rovina, disgregazione - Cruciverba

La caduta dell'Impero romano d'Occidente viene fissata formalmente dagli storici nel 476 d.C., anno in cui Odoacre depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augusto. Ciò fu il risultato di un lungo processo di declino dell'Impero romano d'Occidente in cui quest'ultimo non riuscì a far rispettare il suo dominio sulle sue province e il suo vasto territorio fu diviso in diverse entità.

Estinzione. Uno sfacelo (titolo orig. Auslöschung) è l'ultimo romanzo di Thomas Bernhard, pubblicato originariamente in Germania nel 1986.