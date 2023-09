Si ripiega nel coltellino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ripiega nel coltellino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LAMA

Significato/Curiosità : Si ripiega nel coltellino

Il coltellino è un utensile versatile e pratico che spesso include una lama che si ripiega. Questa caratteristica permette di chiudere la lama all’interno del manico, rendendo il coltellino più sicuro e compatto per il trasporto. Quando si vuole utilizzare la lama, basta aprire manualmente il meccanismo di bloccaggio e la lama si estende pronta all’uso. Questo design intelligente consente di avere una lama sempre a portata di mano in varie situazioni, rendendo il coltellino uno strumento popolare tra gli amanti dell’outdoor, gli escursionisti, i campeggiatori e chiunque necessiti di un taglio rapido e preciso. La lama ripiegabile del coltellino diventa così una caratteristica funzionale e sicura che lo rende uno strumento essenziale per molte attività.

Altre risposte alla domanda : Si ripiega nel coltellino : ripiega; coltellino; Piccolo manifesto pubblicitario ripiega to; ripiega mento delle truppe; ripiega mento davanti a forze preponderanti; ripiega to in poco spazio; Il bizzarro disegno che si ottiene ripiega ndo il foglio con una macchia d inchiostro; Così è anche detto il coltellino ; Agente segreto della tv col coltellino svizzero; Si ripiega nel coltellino tascabile;

Cerca altre Definizioni