Riempire pigiando - Cruciverba

Gems è il dodicesimo album da solista della cantante statunitense Patti LaBelle, pubblicato nel giugno del 1994 su etichetta MCA Records. L'album è degno di nota per il successo pop internazionale, scritto con Ann Nesby "The Right Kinda Lover", il quale ha apportato a Patti LaBelle nuove schiere di fans, grazie alla produzione di Jimmy Jam and Terry Lewis e ad un video sgargiante che vede la cantante nelle vesti di una seduttrice alla ricerca del suo "right mate", il compagno ...

La logistica è la disciplina che si occupa di descrivere e studiare il trasporto di merce e prodotti da un luogo all'altro entro i tempi previsti, nel modo più efficiente possibile e al minor costo possibile; comprende inoltre la gestione dei processi di scambio dei dati e informazioni relative al trasporto, in quanto necessarie per portarlo a termine: si pensi all'invio di una notifica di merce pronta in modo tale che il mezzo di trasporto venga a ritirarla nel luogo indicato per caricarla e spedirla. Secondariamente, comprende anche la gestione del deposito della merce nei magazzini e alcuni elementi di commercio internazionale (esportazione e importazione) e tecnica doganale, in quanto è necessario produrre determinati documenti ed effettuare determinati pagamenti per sdoganare la merce, ammesso che siano presenti (ad esempio nell'Unione europea non sono previsti dazi e tariffe doganali da pagare poiché allinterno dei propri confini politici esiste un'unione doganale). Infine, comprende anche l'individuazione di problematiche nel flusso logistico tali per cui aumentano costi logistici in termini di tempo e denaro (per esempio dei colli di bottiglia nel flusso logistico): pertanto, contiene anche elementi di ottimizzazione e di risoluzione dei problemi.