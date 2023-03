Si può segnare in mischia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può segnare in mischia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GOL

Soluzione e Curiosità per: Si puo segnare in mischia Il tre quarti ala (ing. Wing) è un ruolo del rugby. Le ali hanno i numeri 11 (a sinistra) e 14 (a destra) e sono i responsabili delle fasi finali delle azioni di gioco volte a segnare una meta. L'idea è che per poter attaccare venga creato uno spazio dai giocatori di mischia e dai giocatori tre quarti compresi tra la mischia e l'ala in modo che, una volta ricevuto il pallone, questo giocatore possa avere un corridoio di corsa libero per poter segnare una meta. Le ali sono ... Il gol (italianizzazione linguistica dell'inglese «goal», cioè «obiettivo») è il punto realizzato a favore della propria squadra in varie discipline di gruppo. È chiamato in italiano anche rete. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

