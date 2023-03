Può ospitare un mercato - Cruciverba

Il Mercato di Mezzo (Marchè ed Mèz in bolognese) era un'antica area urbana di Bologna, posta sul tracciato della Via Emilia, collocata tra Piazza Ravegnana e Piazza del Nettuno, largamente demolita a partire dal 1909 per l'allargamento delle moderne vie Rizzoli, Orefici e Caprarie.

Una piazza, in urbanistica, è uno spazio pubblico racchiuso all'interno di un centro abitato, più largo delle strade che vi convergono, in maniera che si crei uno spazio di raccolta.