Punteggiano certi tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punteggiano certi tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : POIS

Significato/Curiosita : Punteggiano certi tessuti

Majiayao. i decori giocano sulla forma circolare esponendo motivi che punteggiano la superficie curva del volume, sia con spirali a «stelle» curve, sia... Per pois (dal francese per "pisello") si intende un motivo decorativo caratterizzato da una serie di pallini colorati di varie dimensioni posti su uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Punteggiano certi tessuti : punteggiano; certi; tessuti; punteggiano l anguria; punteggiano i tessuti; punteggiano cravatte; Secondo certi fisici esistono quelli paralleli; In certi film se ne attende l arrivo; Dà nome a certi servizi; Le statue di certi musei; Si trova nel sangue e in certi televisori; Monoposto come certi letti; Studiano i tessuti dell organismo; Il perdere colore dei tessuti ; Fibra per caldi tessuti ; Il ripieno dei tessuti ; Vi si trovano tessuti cardati; L insieme dei tessuti di sostegno di una pianta;

Cerca altre Definizioni