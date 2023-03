Il pulcino nero di un vecchio spot televisivo - Cruciverba

Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana.

Calimero è un personaggio dell'animazione pubblicitaria italiana, un pulcino piccolo e nero. Appare per la prima volta nel Carosello della società Mira Lanza: essendo caduto nella fuliggine si sporca, diventa nero e non viene più riconosciuto dalla mamma. Vive qualche piccola avventura, nella quale rimane sempre colpito negativamente, ma grazie al detersivo pubblicizzato, Ava, torna ad essere bianco, lindo e contento. La notorietà internazionale del personaggio ha originato alcuni neologismi in italiano e spagnolo.