Problema da risolvere - Cruciverba

Il termine problem solving (in italiano letteralmente "risoluzione di un problema") è il processo per raggiungere un obiettivo superando gli ostacoli, una parte frequente della maggior parte delle attività. I problemi che necessitano di soluzioni vanno da semplici compiti personali (ad esempio come accendere un'apparecchiatura) a problemi complessi in ambito tecnico e aziendale.

I referendum abrogativi in Italia del 2011 si tennero il 12 e il 13 giugno ed ebbero ad oggetto quattro distinti quesiti.