Preparazione della miscela - Cruciverba

Il Nitrox è una miscela gassosa composta da azoto (N 2 ) e ossigeno (O 2 ) in proporzioni variabili, normalmente iperossica (O 2 > 21%). Il nome deriva dall'unione di NITRogèn e OXygèn (azoto e ossigeno). Pertanto la pronuncia in italiano non è quella anglosassone (naitrocs), ma quella francese o greca (nitrocs), essendo il vocabolo "nitrogène" (da cui derivata l'anglosassone Nitrogen) coniato nel 1790 dal chimico francese Jean-Antoine ...

La carburazione è il metodo attraverso il quale, con un dispositivo chiamato "carburatore", si alimenta un motore a combustione interna a benzina o miscela, sfruttando le depressioni provocate dall'aria durante il passaggio nei diffusori del carburatore stesso (effetto Venturi)