Si prepara per il barbecue - Cruciverba

L'asado (arrosto) è un piatto tipico argentino. Si tratta di uno speciale arrosto alla brace, cucinato in quattro classiche modalità, tutte alla brace: la parrilla o parrillada (alla griglia), quello en cruz (in croce), o allo spiedo e al chulengo, preparato soprattutto nelle pampa.

Per brace si intende il residuo della bruciatura del legno, del carbone o di altri materiali a base di carbonio, che rimane dopo l'accensione di un fuoco. Le braci possono emettere luce quando sono a una temperatura molto elevata, e producono calore anche dopo che il fuoco si è estinto. Le braci possono essere usate per cuocere cibo, come nel barbecue, oppure per il riscaldamento domestico: in quest'ultimo caso, messe nel braciere, sono preferite rispetto al fuoco perché irradiano una quantità di calore costante rispetto alle fiamme.