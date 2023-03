Possono essere alla crema o al liquore - Cruciverba

Il termine zeppola indica vari tipi di dolci italiani di diversa origine e ricetta.

Un cioccolatino è un piccolo prodotto da cioccolateria costituito per la maggior parte di cioccolato, spesso ripieno di liquore o altri ingredienti . Per aromatizzarlo e decorarlo vengono utilizzati: nocciole, mandorle, pistacchi, noci e frutta secca in generale. Sono prodotti mediante temperaggio del cioccolato. Le tipologie più diffuse sono: