Il porto yemenita di fronte a Gibuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il porto yemenita di fronte a Gibuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ADEN

Significato/Curiosita : Il porto yemenita di fronte a gibuti

Capitale al mondo a corto di acqua potabile. le forze armate dello yemen sono rappresentate dall'esercito yemenita, dalla marina militare yemenita (al-quwat al-bariyah... Capitale al mondocortoacqua potabile. le forze armate dello yemen sono rappresentate dall'esercito, dalla marina militare(al-quwat al-bariyah... Aden (in arabo , Adin/Adan) è una delle principali città dello Yemen, capoluogo del governatorato di 'Adan. Eretta sul cratere di un vulcano spento, la città è costituita dall'assembramento di antichi villaggi e si affaccia sul porto naturale che si apre sull'omonimo golfo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

