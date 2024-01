La definizione e la soluzione di: La più grande stella della costellazione dello Scorpione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: È la rossa antares, il cuore dello scorpione; lo scorpione è inoltre la costellazione che possiede il più alto numero di stelle di magnitudine più brillante...

Antares (IPA: /an'tares/; a Sco / a Scorpii / Alfa Scorpii, detta anche Calbalacrab, dall'arabo Qalb al-qrab, "il cuore dello Scorpione", passato nel nome latino Cor Scorpii) è la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione. Il nome Antares deriva dal greco t (antàres) che vuol dire "anti Ares", ossia "opposto a Marte" o "rivale di Marte", a causa del suo colore rosso molto simile. Con una magnitudine apparente +1,07 è la sedicesima stella più brillante della volta celeste.

Situata a circa 550 anni luce dal sistema solare, Antares è in realtà una stella binaria, nonostante ad occhio nudo appaia come una stella singola; Antares A è una supergigante rossa in uno stadio evolutivo avanzato, ha una massa che è circa 15 volte quella del Sole ed è una delle stelle più grandi conosciute, avendo un raggio circa 680 volte quello solare. Si tratta della stella più evoluta e luminosa dell'associazione Scorpius-Centaurus, l'associazione OB più vicina al sistema solare e la sua luce rossastra illumina in parte la Nube di Rho Ophiuchi, una nube molecolare gigante situata nei pressi della stella Ophiuchi. La componente secondaria, Antares B, è invece una calda stella di classe B, distante mediamente 530 UA dalla principale e se si assume che sia di sequenza principale la sua massa è stimabile in circa 7 volte quella del Sole.

Italiano

Sostantivo

esplosione ( approfondimento) f sing (pl.: esplosioni)

(fisica) (chimica) improvviso e violento rilascio di calore e di energia meccanica da parte di una fonte di energia chimica, con conseguente liberazione di gas a temperatura molto elevata (senso figurato) manifestazione vistosa di uno stato d'animo al termine di una gara sofferta ci fu un'esplosione di gioia da parte del vincitore (geologia) periodo originario di emissione di lava da un vulcano

Sillabazione

e | splo | sió | ne

Pronuncia

IPA: /esplo'zjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino explosio, derivazione di explodere ossia "esplodere"

Sinonimi

scoppio, deflagrazione, detonazione, boato, botto, sparo, scarica, tuono

( senso figurato ) accesso, fiammata, sfogo, vampata

accesso, fiammata, sfogo, vampata ( senso figurato ) manifestazione improvvisa, scatto, impeto

manifestazione improvvisa, scatto, impeto (senso figurato) diffusione, diffondersi, dilagare

Contrari

implosione

(senso figurato) scomparsa, sparizione

Termini correlati