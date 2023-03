La più alta è quella di Cheope - Cruciverba

La Piramide di Cheope, conosciuta anche come Grande Piramide di Giza o Piramide di Khufu, è la più antica e più grande delle tre piramidi principali della necropoli di Giza. È la più antica delle sette meraviglie del mondo antico nonché l'unica arrivata ai giorni nostri non in stato di rovina. È costituita da almeno 2 300 000 blocchi, ciascuno mediamente del peso di circa 2,5 tonnellate e, secondo gli egittologi, edificata in un lasso di tempo dell'ordine delle decine di ...

Le piramidi egizie sono costruzioni architettoniche di forma piramidale con base perlopiù quadrata o, talvolta, rettangolare. La maggior parte degli studiosi ritiene, benché non esista alcuna prova o cartiglio o iscrizione in nessuna piramide di quelle note e nonostante non siano state trovate tracce comprovanti tale utilizzo (corpi o corredi funebri, disegni o decorazioni o riferimenti di alcun tipo), che si trattasse di costruzioni facenti parte di un più ampio complesso funerario per sovrani dell'antico Egitto. Per quanto riguarda le tre piramidi più conosciute, contrariamente a tutti gli altri monumenti egizi, all'interno non ci sono geroglifici, né pitture. L'attribuzione della loro edificazione ai faraoni Cheope, Chefren e Micerino è quindi una pura supposizione non comprovata da alcuna prova e alcun riferimento di ogni epoca, ma convenuta sulla fiducia dell'autorevolezza di coloro che sostengono questa ipotesi.