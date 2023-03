Pesci per un tipico piatto di pasta siciliano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci per un tipico piatto di pasta siciliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SARDE

Soluzione e Curiosità per: Pesci per un tipico piatto di pasta siciliano La cucina siciliana è l'espressione dell'arte culinaria sviluppatasi in Sicilia e strettamente collegata alle vicende storiche, culturali e religiose dell'isola. Questa cucina è stata profondamente influenzata dalle varie culture che hanno attraversato l'isola nel corso della storia, in particolare: quella greca, bizantina, araba, normanna, ebraica, spagnola, francese ed italiana. Persone Alain Sarde – produttore cinematografico francese

– produttore cinematografico francese Cliff Sarde – compositore e polistrumentista statunitense

– compositore e polistrumentista statunitense Philippe Sarde – compositore francese Pagine correlate Sarda Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Sarde» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

