Pesaro e Urbino... in auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesaro e Urbino... in auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PU

Soluzione e Curiosità per: Pesaro e Urbino... in auto La Baia Imperiale, precedentemente nota come Baia degli Angeli, è una discoteca italiana; si trova sulle colline sopra Gabicce Mare, al confine tra le province di Rimini e di Pesaro-Urbino, e richiama pubblico sia dalla regione Marche sia dalla Romagna. La discoteca sorge a strapiombo sul mare e gode di un'ampia vista panoramica. Aisin Gioro Pu Yi, in cinese: T, Àixinjuéluó PuyíP, in mancese: Aisin-Gioro Pu I, nome di cortesia Yaozhi (T, YàozhiP), pseudonimo Haoran (T, HàoránP), nome postumo Mindi (), nome templare Gongzong (), noto anche col nome occidentale di Henry Pu Yi (Pechino, 7 febbraio 1906 – Pechino, 17 ottobre 1967), è stato l'undicesimo imperatore Qing e l'ultimo imperatore della Cina, regnando dal 1908 alla sua deposizione nel 1912 (rivoluzione Xinhai). Dal 1934 al 1945 fu imperatore del Manciukuò, stato fantoccio creato dall'Impero giapponese, con il nome dell'era Dàtóng (), cambiato successivamente in Kangdé (). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

