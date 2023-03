È nota quella Smeralda - Cruciverba

L'Arzachena Academy Costa Smeralda, meglio nota come Arzachena, è una società calcistica italiana con sede nella città di Arzachena, in provincia di Sassari. Milita in Serie D, la quarta divisione del campionato italiano.

La costa o litorale è la linea di confine tra la terra e l'acqua di un oceano, golfo, mare o grande lago. Per la geografia, il limite inferiore (verso il corpo idrico) è il piede della spiaggia, ovvero il limite tra fondale sabbioso e fondale fangoso (questo è il limite al largo del quale il movimento delle onde non arriva al fondo); il limite superiore (verso terra), meno ben definito, è la linea oltre la quale cessa l'influenza delle acque del corpo idrico (ad esempio, il punto in cui le lagune non contengono acqua salata ma acqua dolce).