Non ancora lavorato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ancora lavorato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GREZZO

Soluzione e Curiosità per: Non ancora lavorato Giuseppe Lavorato (Rosarno, 31 gennaio 1938) è un politico e insegnante italiano, già Deputato della Repubblica Italiana. Grezzo – petrolio allo stato in cui viene estratto dai giacimenti

– petrolio allo stato in cui viene estratto dai giacimenti Grezzo – minerale grezzo

– minerale grezzo Grezzo – azienda produttrice di videogiochi

– azienda produttrice di videogiochi Grezzo – frazione di Bardi in provincia di Parma

– frazione di Bardi in provincia di Parma Grezzo 2 – un videogioco italiano del 2012 Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Non ancora lavorato : ancora; lavorato; Un segnale ancorato ancora più in là Galleggianti ancorati Gattino... detto in modo ancora più affettuoso Così è detto il tessuto allo stato ancora grezzo lavoratori dipendenti impiegati nel pubblico Un lavoratore di tessuti nella Firenze medievale Associazione di lavoratori Il congedo del lavoratore neo-papà Mese che inizia con la festa dei lavoratori Cerca altre Definizioni