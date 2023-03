Il museo con La Gioconda - Cruciverba

La Gioconda, nota anche come Monna Lisa, è un dipinto a olio su tavola di pioppo realizzato da Leonardo da Vinci (77 × 53 cm e 13 mm di spessore), databile al 1503-1506 circa e conservato nel Museo del Louvre di Parigi.

Il museo del Louvre (in francese Musée du Louvre, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/myze dy luv/) di Parigi, in Francia, è uno dei più celebri musei del mondo e il primo per numero di visitatori (9,6 milioni nel 2019). Si trova sulla rive droite, nel I arrondissement, tra la Senna e rue de Rivoli.