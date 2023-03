Molto difficoltose - Cruciverba

La ricerca della visione è un rito di passaggio praticato da alcuni gruppi di nativi americani, generalmente intrapreso per la prima volta durante gli anni dell'adolescenza. La Hanblecheya o Hanblecheyapi (‘ricerca della visione’, letteralmente: ‘piangere per una visione’; da hanble = sogno, visione e cheya = piangere) è una delle sette cerimonie sacre presso la cultura tradizionale Lakota (Sioux) e consiste in un percorso individuale che il ricercatore ...

L'Associazione Sportiva Gelbison Cilento Vallo della Lucania, conosciuta semplicemente come Gelbison, è una società calcistica italiana con sede nel comune di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Prende il nome dall'omonimo monte.