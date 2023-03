Meraviglia, sbigottimento - Cruciverba

Lisistrata (in greco antico sstt, Lysistràte) è una commedia di Aristofane, rappresentata per la prima volta ad Atene, alle Lenee del 411 a.C. L'opera non fu messa in scena dall'autore, ma da un certo Callistrato (che alcuni studiosi ritengono però un semplice pseudonimo di Aristofane).

Stupore e tremori (Stupeur et tremblements) è un romanzo della scrittrice belga Amélie Nothomb, pubblicato nel 1999 e da lei stessa definito autobiografico. Nel 1999 ricevette il Grand Prix du roman dell'Académie française.