Mentre lo si usa, sfugge facilmente di mano - Cruciverba

Grappler Baki () è un manga di Keisuke Itagaki. È stato pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Champion dal 1991 al 1999, contando 42 volumi. Da tale opera sono stati tratti tre sequel: New Grappler Baki ( Baki), iniziato nel ...

Acqua e sapone è un film commedia del 1983 diretto da Carlo Verdone, con protagonisti lo stesso Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Fabrizio Bracconeri ed Elena Fabrizi (quest'ultima vinse per la sua interpretazione il David di Donatello 1984 come Migliore attrice non protagonista).