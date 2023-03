I marinai le hanno uguali - Cruciverba

La ballata del vecchio marinaio (The Rime of the Ancient Mariner) è una ballata scritta e ripresa più volte da Samuel Taylor Coleridge e pubblicata nel 1798 nell'introduzione della raccolta romantica Ballate liriche (Lyrical Ballads) di William Wordsworth e dello stesso Coleridge. Nella prima traduzione italiana completa del 1889 è intitolata La leggenda del vecchio marinaro.

Geografia

Ai – una delle Isole Banda (Indonesia)

Sigle

ad interim

Adobe Illustrator

Aeronautica Italiana

Amnesty International

Application Identifier , identificatori di applicazione definiti nello standard di applicazione GS1-128 e implementato dall'associazione GS1

Artificial Intelligence – Intelligenza artificiale

Cinema

A.I. - Intelligenza Artificiale – film di Steven Spielberg del 2001

Codici

AI – Codice vettore IATA di Air India

AI – ISO 3166-1 alpha-2 di Anguilla

AI – codice ISO 3166-2:CH del Canton Appenzello Interno (Svizzera)

Informatica

.ai – dominio di primo livello di Anguilla

preposizione articolato maschile plurale Forma composta della prep. a e dell'art. i (R)