Il mare di Siracusa - Cruciverba

Ortigia (l'Ottiggia o u scogghiu in dialetto siracusano, Urtiggia in siciliano standard, Ortygia, ta in greco antico) è il toponimo dell'isola che costituisce la parte più antica della città di Siracusa.

Il mar Ionio (in greco: ao, Iónio Pélagos) è un bacino del mar Mediterraneo orientale, situato tra la Sicilia, l'Italia meridionale (Puglia, Basilicata e Calabria), l'Albania meridionale e la Grecia (Isole Ionie, Grecia Occidentale e Peloponneso).