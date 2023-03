Mantova sulle targhe - Cruciverba

Le sigle automobilistiche italiane sono codici di due lettere che identificano le province (o città metropolitane) nelle targhe d'immatricolazione dell'Italia. L'uso della sigla automobilistica, introdotto nel 1927, si è poi diffuso anche in altri settori (soprattutto quello postale, ma poi anche nell'ambito anagrafico e fiscale) per rappresentare la provincia, ad esempio per accompagnare tra parentesi i nomi delle località e specificarne la collocazione geografica. Di solito la sigla ...

Sigle

Macchina Nascosta – strumento dei Pokémon

– strumento dei Pokémon Movimento nonviolento – associazione fondata da Aldo Capitini

– associazione fondata da Aldo Capitini Movimiento Nacional – ovvero la Falange franchista

Chimica

Mn – simbolo chimico del manganese

Codici

– codice ISO 3166-2:ZW di Matabeleland North (Zimbabwe)
MN – codice ISO 3166-2:IT navale di Monfalcone

Fisica

m n – massa a riposo del neutrone

Informatica

.mn – dominio di primo livello della Mongolia

Altro

– "mappale numero", usato nei dati catastali
MN – sigla del motoneurone

