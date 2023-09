Manico ricurvo di un vaso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manico ricurvo di un vaso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANSA

Significato/Curiosita : Manico ricurvo di un vaso

Si montano a incastro tra di loro: il serbatoio dell'acqua, dotato di una manico dritto o ricurvo e di un piccolissimo foro di troppo pieno posto in alto... Cercando altri significati, vedi ansa. l'agenzia nazionale stampa associata, comunemente conosciuta con l'acronimo ansa, è la prima agenzia di informazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Manico ricurvo di un vaso : manico; ricurvo; vaso; Una caramella con il manico ; Può avere le ruote e il manico allungabile; Benedetto illustre scultore romanico ; Antica caraffa con manico e beccuccio; Un manico d anfora; Piccolo tegame a un manico spesso per liquidi; Quello del materassaio è ricurvo ; Il bastone ricurvo per l hockey su ghiaccio; ricurvo verso l interno; Ago ricurvo del calzolaio; ricurvo e sporgente; Il più sottile vaso sanguigno; Un grosso vaso per l olio; Così è chiamato il vaso da notte; Che produce molto rumore o ne è pervaso ; vaso di coccio; vaso sanguifero pulsante a forma tubulare;

Cerca altre Definizioni