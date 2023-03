In mancanza - Cruciverba

In teoria della probabilità, la mancanza di memoria (memoryless property) è una proprietà caratteristica di due variabili casuali: quella esponenziale negativa e quella geometrica. La mancanza di memoria esprime il fatto che una variabile di quei due tipi non "ricorda il passato" ma si comporta come se fosse "nuova".

Senza √® un racconto di Samuel Beckett scritto in francese (Sans) e pubblicato nel 1969 dalle √Čditions de Minuit di Parigi in T√™tes-mortes. In inglese, tradotto dall'autore stesso con il titolo Lessness, √® uscito presso Calder di Londra nel 1970. La traduzione in italiano, di Renato Oliva, √® apparsa insieme a Lo spopolatore per la prima volta nella collana Einaudi Letteratura della casa editrice di Torino nel 1972.