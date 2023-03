Manca al principiante - Cruciverba

In informatica, C è un linguaggio di programmazione imperativo di natura procedurale; i programmi scritti in questo linguaggio sono composti da espressioni matematiche e da istruzioni imperative raggruppate in procedure parametrizzate in grado di manipolare vari tipi di dati.

Editoria e multimedia

ABC – acronimo di American Broadcasting Company , gruppo multimediatico statunitense ABC Records – ex casa discografica statunitense sussidiaria della ABC

Geografia

Isole ABC – acronimo di Aruba , Bonaire e Curaçao , arcipelago caraibico dei Paesi Bassi

Musica

ABC – notazione musicale

Codici

abc – codice ISO 639-3 della lingua ambala ayta

Altro

ABC – acronimo di Airways, Breathing, Circulation , tecnica di primo soccorso

– linguaggio di programmazione Patto ABC – accordo di cooperazione e non belligeranza firmato da Argentina, Brasile e Cile nel 1915 ABC Futebol Clube – acronimo di Argentina, Brasil e Chile Futebol Clube , club calcistico brasiliano di Natal così nominato in onore di detto patto trilaterale

