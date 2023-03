Se loro lo perdono.. - Cruciverba

Il perdono è la cessazione del risentimento personale e dei sentimenti scortesi nei confronti del colpevole, nonché il rifiuto della vendetta o delle richieste di punizione e risarcimento per le perdite e le sofferenze subite. E' la decisione attraverso cui la vittima sperimenta un cambiamento nei sentimenti e negli atteggiamenti di fronte a un'offesa o un crimine, rinunciando a rancori o punizioni. Per estensione ha il valore d'indulgenza verso le debolezze o le difficoltà altrui, ...

Ro Laren è un personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek. Interpretata da Michelle Forbes e Megan Parlen, appare nella serie televisiva Star Trek: The Next Generation, in un episodio di Star Trek: Picard e in alcuni romanzi del franchise. Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">Ro Laren è il primo personaggio bajoriano di un certo rilievo che appare nell'universo di Star Trek. Secondo l'usanza bajoriana, Ro è l'equivalente terrestre del cognome, mentre Laren rappresenta il nome.