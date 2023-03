La località campana celebre per un incontro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località campana celebre per un incontro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TEANO

Soluzione e Curiosità per: La localita campana celebre per un incontro Dino Carlo Giuseppe Campana (Marradi, 20 agosto 1885 – Scandicci, 1º marzo 1932) è stato un poeta italiano. Teano ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/te'ano/, Tiánë in dialetto teanese) è un comune italiano di 11 399 abitanti della provincia di Caserta in Campania. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

