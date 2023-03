La Lega contro il Barbarossa - Cruciverba

La Lega Lombarda (nome ufficiale in latino Societas Lombardiæ et Romandiolæ et Marchiæ, letteralmente "Associazione di Lombardia, Romagna e Marca") fu un'alleanza militare che venne costituita tra alcuni comuni dell'Italia settentrionale, molti dei quali erano geograficamente afferenti alla Lombardia di allora, oggi definita "Lombardia storica" (da qui l’aggettivo "Lombarda"), durante il Medioevo. Anche se, teoricamente, si trattò sempre dello stesso soggetto rinnovato in ...

La Lombardia (in italiano; in lombardo) è una regione italiana a statuto ordinario di 9 950 742 abitanti dell'Italia nord-occidentale, prefigurata nel 1948 e istituita nel 1970.