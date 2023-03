S inerpicano sulle montagne - Cruciverba

L'Etna (detto anche Mongibello, Muncibbeu in siciliano) è uno stratovulcano complesso della Sicilia originatosi nel Quaternario, ed è il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica. Le sue frequenti eruzioni nel corso del tempo hanno modificato, a volte anche profondamente, il paesaggio circostante e in tante occasioni hanno costituito una minaccia per gli insediamenti abitativi nati nel tempo alle sue pendici. Il 21 giugno 2013, la XXXVII sessione del Comitato ...

Sentieri (The Guiding Light, dal 1975 Guiding Light) è stata una soap opera statunitense nata negli anni trenta come sceneggiato radiofonico per la NBC. Il titolo italiano derivava dalla prima sigla italiana della soap opera che era, per l'appunto, la canzone Sentieri interpretata da Tony De Rosas.