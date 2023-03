Incrocio stradale - Cruciverba

L'intersezione stradale (anche incrocio stradale) è l'ambito in cui si congiungono tre o più segmenti stradali che convergono in uno stesso punto (qualora i segmenti convergenti siano esattamente quattro si può definire anche quadrivio o crocevia). Fanno parte dell'intersezione anche eventuali rampe accessorie realizzate per consentire ai veicoli il passaggio da un segmento di strada all'altro.

Il trivio o trivium, in epoca medievale, stava ad indicare ad un tempo tre arti liberali ed il loro insegnamento. Ad esso seguiva tematicamente il quadrivio.