Hanno speciali attacchi - Cruciverba

Cip & Ciop agenti speciali (Chip 'n Dale Rescue Rangers) è una serie televisiva americana a cartoni animati realizzata dalla Walt Disney Television Animation dal 1989 al 1990. Creata da Tad Stones e Alan Zaslove, con protagonisti i personaggi classici di Cip & Ciop presenti con un nuovo aspetto, affiancati da tre nuovi personaggi: Monterey Jack, un topo forzuto molto goloso di formaggio; Scheggia, una bionda femmina di topolino nonché una geniale ...

Lo sci è un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza di distanze su fondi nevosi nei periodi invernali; oltre che sulla neve può essere praticata come attività sportiva anche sull'acqua, sull'erba e sulla sabbia. Esistono diverse discipline sportive invernali accomunate dall'uso degli sci che vengono praticate anche in competizioni sportive internazionali come i Giochi olimpici invernali e i Campionati mondiali di sci alpino e di sci nordico.