Il gruppo musicale che lanciò la famosa canzone Noi non ci saremo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gruppo musicale che lanciò la famosa canzone Noi non ci saremo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOMADI

Soluzione e Curiosità per: Il gruppo musicale che lancio la famosa canzone Noi non ci saremo Gli 883 (da leggersi «otto otto tre») sono stati un gruppo musicale pop italiano fondato e composto inizialmente da Max Pezzali e Mauro Repetto e successivamente da Pezzali e altri musicisti. I Nomadi sono un gruppo musicale fondato nel 1963 all'interno del movimento beat italiano dal tastierista Beppe Carletti, e dal cantante Augusto Daolio. Hanno pubblicato ottantadue album, tra dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie, e sono fra i più longevi complessi al mondo con sessanta anni di attività. Avendo venduto complessivamente 15 milioni di dischi, sono il terzo complesso italiano per vendite, preceduto dai Pooh e dai Ricchi e Poveri. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

