Grossi aerei antincendio - Cruciverba

Canadair è stata un'azienda aeronautica civile e militare canadese, sussidiaria di altre aziende del settore e nazionalizzata fino al 1986, quando fu privatizzata e inglobata in Bombardier.

Il Canadair CL-215 (ora supportato dalla Bombardier Aerospace) è un aereo anfibio concepito specificamente per la lotta antincendio, con la possibilità di operare efficientemente in regioni densamente boscose; può operare anche su piste semi-preparate nonché (naturalmente) sull'acqua. Negli anni la versione originale antincendio è stata anche trasformata in cargo e trasporto passeggeri in aree ricche di specchi d'acqua.