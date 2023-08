I gradi delle cinture nere di judo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I gradi delle cinture nere di judo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DAN

Significato/Curiosita : I gradi delle cinture nere di judo

Dei gradi di cintura nelle arti del budo è detta kyudan e si suddivide nel sistema degli allievi (kyu o mudansha) e in quello delle cinture nere (dan:... Il titolo. dan – breve fiume della normandia (francia) dan – città biblica, identificata con il sito archeologico di tel dan, in israele dan – arrondissement... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I gradi delle cinture nere di judo : gradi; delle; cinture; nere; judo; Nel judo, distinguono le cinture nere; Lo è il judo ; Il materassino per praticare il judo ; judo senza pari; Nel judo , distinguono le cinture nere; La veste per il judo ka;

