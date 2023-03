Gli apparecchi per inspirare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli apparecchi per inspirare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INALATORI

Soluzione e Curiosità per: Gli apparecchi per inspirare Il polmone d'acciaio è un macchinario, antenato dei moderni ventilatori meccanici, che serve per la ventilazione artificiale, il cui principale utilizzo storico fu quello di tenere in vita i malati di poliomielite. Un inalatore è un dispositivo medico usato per somministrare medicinali attraverso i bronchi e i polmoni. È utilizzato prevalentemente per il trattamento dell'asma e delle malattie polmonari croniche ostruttive (BPCO), ma anche per la somministrazione di altri farmaci, ad esempio l'antinfluenzale Zanamivir. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

