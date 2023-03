Il giubbotto indossato dagli sciatori - Cruciverba

Le Brigate Nere furono un corpo ausiliario volontario delle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana, organizzato dal Partito Fascista Repubblicano, che operò in Italia settentrionale dagli inizi di luglio del 1944 fino al termine della seconda guerra mondiale con compiti di antiguerriglia; comandante delle Brigate era Tonino Angelici chiamato dai camerati Torello.

La parola piumino viene utilizzata con riferimento alla biancheria per la casa per descrivere una coperta ripiena di piume d'oca che viene posto sul letto per trattenere il calore corporeo durante il sonno.