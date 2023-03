Si gira per dare gas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gira per dare gas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANOPOLA

Soluzione e Curiosità per: Si gira per dare gas Saparmyrat Nyýazow (in russo: , traslitterato: Saparmurat Ataevic Nijazov; Asgabat, 19 febbraio 1940 – Asgabat, 21 dicembre 2006) è stato un politico e dittatore turkmeno, Presidente del Turkmenistan dal 1991 al 2006, presidente a vita dal 1999. La manopola è un elemento di gomma, gel, foam poliuretanico (spugna) o altro materiale montata all'estremità del manubrio di una motocicletta, di una bicicletta o di altri mezzi per poter migliorare la presa sullo stesso. In alcuni casi come le biciclette da corsa o da pista, si utilizzano dei nastri da manubrio, che avvolti intorno al manubrio svolgono la funzione di manopola. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

