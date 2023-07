Gioca in casa a Ferrara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioca in casa a Ferrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SPAL

La SPAL, acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, è una squadra di calcio italiana con sede a Ferrara. Fondata nel 1907, la SPAL gioca le sue partite casalinghe allo Stadio Paolo Mazza, situato nella città di Ferrara. La squadra ha una lunga storia nel calcio italiano e ha partecipato a diverse stagioni nella massima serie del calcio italiano, la Serie A. Il colore sociale della SPAL è il biancoazzurro, e i suoi tifosi sono noti per il loro fervente sostegno alla squadra. La SPAL è un elemento importante nel panorama calcistico di Ferrara e continua a rappresentare la città nel calcio professionistico italiano.

