Il ghiaccio d Oltremanica - Cruciverba

Operazione Barbarossa (in tedesco: Unternehmen Barbarossa) era il nome in codice dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista e di alcune altre potenze dell'Asse, iniziata domenica 22 giugno 1941, durante la seconda guerra mondiale. L'operazione mise in atto l'obiettivo ideologico della Germania nazista di conquistare l'Unione Sovietica occidentale per ripopolarla di ...

Ice Cube, pseudonimo di O'Shea Jackson (Los Angeles, 15 giugno 1969), è un rapper, attore e produttore discografico statunitense.