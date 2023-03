Il Geronimo dei libri per bimbi - Cruciverba

Le avventure di Peter Pan (Peter Pan) è un film d'animazione del 1953 diretto da Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Jack Kinney. È prodotto da Walt Disney e basato sull'opera teatrale Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere di J. M. Barrie. È il 14º Classico Disney e venne originariamente distribuito nei cinema americani il 5 febbraio 1953 dalla RKO Radio Pictures. Le avventure di Peter Pan è l'ultimo Classico Disney distribuito ...

Geronimo Stilton è un personaggio immaginario protagonista di una serie di libri per ragazzi scritti dall'omonimo autore (in realtà pseudonimo di Elisabetta Dami) e ambientati nell'immaginaria città di Topazia. La serie è stata tradotta in 50 lingue e ha venduto oltre 35 milioni di copie soltanto in Italia e oltre 180 milioni in tutto il mondo. I libri hanno generato molto merchandising.