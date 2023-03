Georges _ : La vita: istruzioni per l uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Georges _ : La vita: istruzioni per l uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PEREC

Soluzione e Curiosità per: Georges : La vita: istruzioni per l uso La vita, istruzioni per l'uso è un romanzo del 1978 di Georges Perec. Il libro valse all'autore, nello stesso anno, il Prix Médicis. Georges Perec (Parigi, 7 marzo 1936 – Ivry-sur-Seine, 3 marzo 1982) è stato uno scrittore francese, membro dell'OuLiPo, le cui opere sono basate sull'utilizzo di limitazioni formali, letterarie o matematiche. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

