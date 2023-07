Fuggito dal carcere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fuggito dal carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EVASO

Significato/Curiosita : Fuggito dal carcere

Il carcere di san vittore è un istituto penitenziario che si trova a milano in piazza filangieri 2. la sua costruzione inizia nel maggio del 1872, mentre... Io sono un evaso (i am a fugitive from a chain gang) è un film del 1932 diretto da mervyn leroy. reduce dal fronte francese, dopo la prima guerra mondiale...