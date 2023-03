Fotografie scattate al volo - Cruciverba

Il volo Malaysia Airlines 370 era un collegamento aereo internazionale della Malaysia Airlines fra l'aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur, in Malaysia, e l'aeroporto di Pechino-Capitale, in Cina. Il giorno 8 marzo 2014 il volo, operato da un Boeing 777-200ER, scomparve dai sistemi di localizzazione e venne dato per disperso con un comunicato ufficiale dalla Malaysia Airlines.

Istantanee (Proof) è un film del 1991 diretto da Jocelyn Moorhouse, vincitore della Menzione speciale per la miglior opera prima al 44º Festival di Cannes.