Forma i cromosomi - Cruciverba

DNA

Forma i cromosomi

Il DNA, acronimo di acido desossiribonucleico, è una molecola a forma di doppia elica che contiene le informazioni genetiche di un organismo. Queste informazioni sono organizzate in unità chiamate geni, che determinano i tratti ereditari e le caratteristiche di un individuo. I cromosomi, d’altra parte, sono strutture filamentose che contengono il DNA all’interno delle cellule. Ogni specie ha un numero specifico di cromosomi, che si trovano nel nucleo delle cellule eucariotiche. Durante il processo di divisione cellulare, il DNA si compatta e si avvolge attorno ai cromosomi, formando una struttura ben organizzata. In questo modo, i cromosomi servono da scaffale fisico per conservare e trasmettere l’informazione genetica a ogni generazione.

