In fondo a Seul - Cruciverba

Soluzione e Curiosità per: In fondo a Seul Seul (anche Seoul, e in coreano , SeoulLR, SoulMR (letteralmente: 'la capitale'), pronuncia coreana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/s.ul/, solitamente italianizzata in Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/se.'ul/), ... Geografia Ul – frazione di Oliveira de Azeméis (Portogallo) Sigle University Library – biblioteca universitaria di Cambridge.

– biblioteca universitaria di Cambridge. Underwriters Laboratories – organizzazione statunitense che testa e certifica la sicurezza di materiali e prodotti finiti

– organizzazione statunitense che testa e certifica la sicurezza di materiali e prodotti finiti Unia Lewicy – partito politico polacco

– partito politico polacco Universidade de Lisboa – università portoghese

– università portoghese University of Limerick – università irlandese

– università irlandese University of Limpopo – università sudafricana Codici UL – codice vettore IATA di SriLankan Airlines

UL – codice ISO 3166-2:IN di Uttaranchal (India) Informatica <ul>...</ul> – elemento HTML che crea un elenco puntato Altro UL – targa automobilistica di Ulma (Germania)

UL – targa automobilistica di Dulcigno (Montenegro) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

