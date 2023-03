In fondo a Honolulu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo a Honolulu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LU

Soluzione e Curiosità per: In fondo a Honolulu Luca Baldini (Messina, 10 ottobre 1976) è un ex nuotatore italiano, specializzato nel nuoto di fondo, dove ha vinto quattro titoli mondiali. È stato il primo uomo italiano a vincere una medaglia d'oro individuale ai campionati del mondo nel fondo. Astronomia Cratere Lu Hsun – cratere sulla superficie di Mercurio

– cratere sulla superficie di Mercurio Cratere Lu Zhi – cratere sulla superficie di Venere Codici e sigle LU – Latvijas Universitate, università lettone

– Latvijas Universitate, università lettone LU - Legge Urbanistica [1]

- Legge Urbanistica [1] LU – Liberale Unie, partito politico olandese

– Liberale Unie, partito politico olandese LU – London Underground , Metropolitana di Londra

– , Metropolitana di Londra LU – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Lussemburgo

– codice ISO 3166-1 alpha-2 del Lussemburgo LU – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Lushnjë (Albania)

– codice ISO 3166-2:AL del distretto di Lushnjë (Albania) LU – codice ISO 3166-2:CH del Canton Lucerna (Svizzera)

– codice ISO 3166-2:CH del Canton Lucerna (Svizzera) LU – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Lugo (Spagna)

– codice ISO 3166-2:ES della provincia di Lugo (Spagna) LU – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lucca (Italia)

– codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lucca (Italia) LU – codice ISO 3166-2:PL del voivodato di Lublino (Polonia)

– codice ISO 3166-2:PL del voivodato di Lublino (Polonia) LU – targa automobilistica di Lucca (Italia)

– targa automobilistica di Lucca (Italia) LU – targa automobilistica di Ludwigshafen (Germania)

– targa automobilistica di Ludwigshafen (Germania) LU – targa automobilistica di Lublino (Polonia)

– targa automobilistica di Lublino (Polonia) Lu – simbolo chimico del lutezio

– simbolo chimico del lutezio lu – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua luba-katanga Geografia Cina Monte Lu – montagna nel distretto di Lushan (Jiangxi)

– montagna nel distretto di Lushan (Jiangxi) Lu – antico Stato cinese durante il Periodo delle primavere e degli autunni. Italia Lu o Lu Monferrato – ex comune nella provincia di Alessandria (Piemonte) Mitologia Lú – nome in irlandese moderno della divinità celtica Lúg

– nome in irlandese moderno della divinità celtica Lúg Lu Xing – divinità della mitologia cinese Musica Lu – stile di musica popolare del Tibet

– stile di musica popolare del Tibet Lu – canzone di Renato Zero (2013) Onomastica Lu – nome proprio di persona cinese femminile

– nome proprio di persona cinese femminile Lu – nome proprio di persona inglese maschile e femminile Persone Lu Ban (507 a.C.-440 a.C.) – ingegnere, filosofo, inventore, architetto, statista e stratega cinese

(507 a.C.-440 a.C.) – ingegnere, filosofo, inventore, architetto, statista e stratega cinese Lü Changxin (1937-2022) – cestista e allenatore di pallacanestro cinese

(1937-2022) – cestista e allenatore di pallacanestro cinese Lu Ji (261-303) – scrittore e poeta cinese

(261-303) – scrittore e poeta cinese Lu You (1125-1210) – poeta cinese

(1125-1210) – poeta cinese Lu Haodong o Lu Chung-gui (1868-1895) – disegnatore e rivoluzionario cinese

o (1868-1895) – disegnatore e rivoluzionario cinese Lu Xun o Lu Hsun (1881-1936) – scrittore cinese

o (1881-1936) – scrittore cinese Lisa Lu o Lu Pingxiang (1927) – attrice cinese

o (1927) – attrice cinese Lu Wenfu (1927-2005) – scrittore cinese

(1927-2005) – scrittore cinese Lu Yue (1957) – direttore della fotografia e regista cinese

(1957) – direttore della fotografia e regista cinese Lu Jianren (1959) – calciatore cinese

(1959) – calciatore cinese Jun Hong Lu (1959-2021) – educatore di pace cinese naturalizzato australiano

(1959-2021) – educatore di pace cinese naturalizzato australiano Lu Jinqing (1962) – cestista cinese

(1962) – cestista cinese Edward Lu (1963) – astronauta e fisico statunitense

(1963) – astronauta e fisico statunitense Lu Lin (1969) – tennistavolista cinese

(1969) – tennistavolista cinese Lu Chuan (1971) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cinese

(1971) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cinese Fanny Lú (1973) – cantante e attrice colombiana

(1973) – cantante e attrice colombiana Lu Li (1976) – ginnasta cinese

(1976) – ginnasta cinese Lu Bofei (1979) – calciatore cinese

(1979) – calciatore cinese Lu Feng (1981) – calciatore cinese

(1981) – calciatore cinese Lu Jiang (1981) – calciatore cinese

(1981) – calciatore cinese Lu Yen-Hsun (1983) – tennista taiwanese

(1983) – tennista taiwanese Marie Lu , pseudonimo di Xiwei Lu (1984) – scrittrice cinese naturalizzata statunitense

, pseudonimo di (1984) – scrittrice cinese naturalizzata statunitense Lu Xiaojun (1984) – sollevatore cinese

(1984) – sollevatore cinese Jessica Lu (1985) – attrice e modella statunitense

(1985) – attrice e modella statunitense Lu Yong (1986) – sollevatore cinese

(1986) – sollevatore cinese Teresa Lu (1987) – golfista taiwanese

(1987) – golfista taiwanese Lu Chunlong (1989) – ginnasta cinese

(1989) – ginnasta cinese Lu Jingjing (1989) – tennista cinese

(1989) – tennista cinese Lu Ying (1989) – nuotatrice cinese

(1989) – nuotatrice cinese Lu Haojie (1990) – sollevatore cinese

(1990) – sollevatore cinese Lu Shanglei (1995) – scacchista cinese Altro LU – marca di biscotti della Lefèvre-Utile, poi Danone, oggi di Kraft

– marca di biscotti della Lefèvre-Utile, poi Danone, oggi di Kraft .lu – dominio di primo livello del Lussemburgo

– dominio di primo livello del Lussemburgo Decomposizione LU – fattorizzazione di una matrice

– fattorizzazione di una matrice Lu – antico Stato cinese (X-III secolo a.C.)

– antico Stato cinese (X-III secolo a.C.) Lü – gruppo etnico della Cina e del Laos Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Lu» Pagine correlate Lü – pagina di disambiguazione Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 marzo 2023

