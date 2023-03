La folla che gremisce - Cruciverba

Black Sunday è il primo romanzo dello scrittore statunitense Thomas Harris pubblicato nel 1975.

Maria Ressa (Manila, 2 ottobre 1963) è una giornalista filippina naturalizzata statunitense, insignita del Premio Nobel per la pace 2021 insieme al giornalista russo Dmitry Muratov "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è un prerequisito per la democrazia e la pace duratura". Ressa e Muratov sono i primi giornalisti dal 1935 a ricevere il Premio Nobel per la pace.